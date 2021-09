Tallinna ülikool lubab maskivastased erandkorras akadeemilisele puhkusele?

Kuigi sel kooliaastal enam distantsõpet ei tule, ei tähenda see, et tudengid oleksid igasugustest koroonareeglitest priid. Tallinna ülikoolis nõutakse tudengitelt siseruumides maski, samuti tuleb end loengusaalis registreerida, et vajadusel saaks vaktsineerimata tudengid isolatsiooni saata. Isolatsioonis tudengitele kaugõppe võimalust ei pakuta. Kehalist aktiivsust nõudvates ainetes võib õppejõud küsida tudengitelt ka vaktsiinipassi.