Priit Pius sarnasusest vennaga: kaks last on mulle vanuse näkku jätnud

Priit Piusi sõnul on ta oma laste pealt õppinud, et naljategemine on kõige lihtsam mängu vorm. «Sa tahad teist naerma ajada, sa tahad, et teisel oleks tore ja lõbus, tänu sellele on sul endal ka lõbus olla,» rääkis Pius. 32-aastasel näitlejal on abikaasa Maiken Piusiga kaks last: kolmeaastane poeg ja aastane tütar.