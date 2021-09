Uus pruut? Kalvi-Kalle Kruusamäe valis vanglakaristuse asemel elu nautimise

Augusti alguses aga kirjutasime, et tõsielustaar naudib siiani vabadust, tehes TikTokis otseülekandeid mootorsõiduki roolist. Tartu kohtu pressiesindaja Anett Kreitsman sõnas toona, et Kruusamäe esitas kohtule avalduse vangistuse edasilükkamiseks, seda perekondlikel põhjustel. «Kohus leidis, et avaldus on põhjendatud ning seadus lubab kohtule esitatud asjaolude korras karistuse täitmisele pööramist edasi lükata kuni kahe kuu võrra,» rääkis Kreitsman Elu24-le.