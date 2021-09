«Kuidas sul läheb?» tundis üks jälgija huvi. «Olen tänulik, et mul on ümber need inimesed, kes mul on,» sõnas noormees, jagades muljeid esimesest vabaduses veedetud nädalavahetusest. «Esimene nädalavahetus väljas linna peal ja jube mõnus on inimestega suhelda. Meeletult kaifin.»