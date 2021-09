Poolmaratoni läbinud Luisa Rõivas: stardis oli kohati tunne, et olen sattunud totaalselt valesse kohta

«Tunne starti minna oli hea, kuna viimase kuu olin pigem jooksu treenimisele pühendanud,» tõdes poolmaratoni läbinud Luisa Rõivas Elu24-le. «Tahtsin end proovile panna ja teada, milline on mu poolmaratoni aeg ilma, et enne seda oleksin sõitnud rattal 90 km ja ujunud 1,9 km.»

Instagrami postituses rääkis Luisa, et stardis oli tal kohati tunne, et on sattunud totaalselt valesse kohta. «Kõiki tegid mingeid kiiremaid lõike, jooksid ja kargasid. Ilmselgelt vajalik värk.» Luisa tõdes, et kuna ta ei osale jooksuvõistlustel eriti palju, siis leppis ta enne starti toimuva ühise soojendusega.