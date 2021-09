«Mõni arvas, et olen hulluks läinud», tunnistab Muhu saarel elav Sirkka, kes ühel hetkel otsustas, et temast saab nõid. Liival nõiapoodi pidav ja tarokaarte panev naine avaldas, millised küsimused inimesi vaevavad ja kas tõesti on nõial kõik lubatud – ka needuse panemine.