Karkudel kilomeetreid maha kõndinud Helen: kargud mind tuppa ei ahelda!

43-aastane teenusedisaini ja digimuutuste ettevõtte büroojuht ning müügispetsialist Helen on kahe lapsega üksikema, kelle töö ja pereelu sunnib alati liikuma. Nüüd sattus ta ootamatult olukorda, mis tema elu peapeale keeras.

Helen ei ole enda sõnul kunagi suur spordiharrastaja olnud, küll aga on pikad jalutuskäigud alati kuulunud tema igapäevaellu. Augusti alguses väänas ta metsarajal ühe oma jala nii hullusti välja, et on pidanud juba kuu aega karkude abi kasutama.

«See on uskumatu, kuidas üks vale samm su elu muudab – lihtsalt astusin valesti ja väänasin jala välja. Selle tulemusel on mul nüüd hüppeliigese sidemete rebend ja sisemised verevalumid,» ohkab Helen. Kümme päeva hiljem sai ta teada, et tal on siiski ka üks luukild lahti ning lisaks veel tromboos.

Oma kahe lapse pärast võttis Helen end kokku ja hakkas rohkem liikuma. «Õnneks ma saan kodus töötada tänu oma headele ülemustele, kuid toimetulek nii laste kui kõige muu osas on väga raske,» lisas ta.

Nüüd liigubki ta kilomeetreid ühel jalal hüpates, toetudes karkudele. Eile tegi Helen lausa isikliku rekordi, läbides järjest seitsmekilomeetrise vahemaa. Päeva lõpuks näitas nutikell juba veelgi suuremat numbrit.