Liisa Leetma jagas 28. juunil oma Instagrami kontol rõõmusõnumit, et ootab koos pikaajalise kallima Joosep Järvesaarega pisiperet.

Nüüd jagas Eesti üks jälgitumaid suunamudijaid oma 57 tuhande Instagrami fänniga fotot kosuvast kõhukesest. «🐣 came to say hi» (tule ütle tere - toim.), kirjutas ta postitatud klõpsu juurde.