9/11 terrorirünnaku ajal Manhattanil viibinud Krista Lensin: siiamaani hakkab süda puperdama, mind valdas surmahirm

«Uskumatu, 20 aastat on möödas. Kui ma neid kaadreid vaatan, see kõik tuleb uuesti meelde. See oli õõvastav ja hirmuäratav,» rääkis Lensin ETV «Ringvaates».

Saatuslik päev algas tema jaoks nagu iga teine tööpäev. «Töötasin Manhattanil Viiendal avenüül ja läksin hommikul tööle. Tulin rongiga tööle ja veel mõtlesin, et tihtipeale, kui läheb kiireks, valin metroo ja sõidan sellega. Aga ma ei läinud ja hea, et ma metrooga ei läinud. Tagantjärele mõeldes jäid sel päeval mitmed rongid maa alla kinni ehk siis väga paljud, võib-olla tuhanded inimesed, olid maa all tunde, teadmata, mis üleval toimub,» räägib Lensin, kes elas New Yorgis kümme aastat.