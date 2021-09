Phil Collins tunnistab: ma suudan vaevu trummipulka käes hoida

Phil Collins tunnistas BBC-le, et ta ei ole just kõige parema tervise juures. 70-aastane trummar on kannatanud terviseprobleemide all juba pikemat aega, sest vigastas 15 aastat tagasi kaela ning see põhjustas närvikahjustuse. Collins rääkis BBC-le avameelselt oma tervisest enne tulevast kontserttuuri rokkbändiga Genesis.