19-aastase Nicholase ema immigreerus Brasiiliast Ameerika Ühendriikidesse umbes 30 aastat tagasi. Seega on tal palju sugulasi just Lõuna-Ameerikas. «Mu isa Sebastian oli samas Saksamaalt pärit, tuli siia tööle 1990ndatel. Läbi oma isapoolsete vanavanemate, tunnen tugevat sidet oma isaga ja Euroopa juurtega. Ma arvan, et see minu versioon isaga lähedane olemisest,» nendib Nicholas.