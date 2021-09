Blogija Jane Almersit süüdistatakse maksudest kõrvalehiilimises

Triinu Liisi kassiskandaalis suurt rolli mänginud Perekooli foorumis on hakatud punuma uusi intriige - nimelt arutlevad käod selle üle, kas blogijad, eelkõige pereblogija Jane Almers reklaamitööde pealt ka makse maksab. Jane, kelle Instagrami kasutajal @janeblogi on üle 12 000 jälgija, teeb pidevalt nii oma Instagrami profiilil kui ka populaarses blogis reklaame erinevatele firmadele - infrapunamatist retuusideni.

Hiljuti selgitas Sõbranna portaalile MTA maksuauditi üksuse juht Erkki Paulus, et kui inimene tegeleb teenuse pakkumisega, millelt ta teenib tulu, siis tuleb see tulu ka deklareerida ning tasuda maksud. Selleks on aga erinevad võimalused:

1. Kui teenuse pakkumine on eraisikule juhuslik tegevus ning ta ei ole ettevõtja, siis tuleb tal selle eest saadud tulu deklareerida kord aastas esitatavas füüsilise isiku tuludeklaratsioonis. Sellisel juhul tuleb tasuda tulumaks.

2. Kui eraisik pakub teenust püsivalt, siis on tegu juba ettevõtlusega ning ta peab end ettevõtjana (FIE) registreerima või alternatiivina asutama tegevuse tarbeks osaühingu. FIEna tuleb tasuda lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaks ja kohustatud isiku puhul kogumispensioni makse. OÜ-st töötasu saamisel tuleb tasuda lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja kohustatud isiku puhul kogumispensioni makse.

3. Teatud juhtudel võib olla ka sobivaimaks lahenduseks ettevõtluskonto avamine. Ettevõtluskonto tulu kuni 25 000 euroni maksustatakse 20 protsendiga ning tulu vahemikus 25 001-40 000 eurot maksustatakse 40 protsendiga. Ettevõtlustulu maks jagatakse tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kohustatud isiku puhul kogumispensionimakse vahel.