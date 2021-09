USAs Floridas elavat Eesti ujujat Merle Liivandit tuntakse merineitsina – eestlanna on püstitanud aastate jooksul monolestaga ujudes mitu maailmarekordit. Ühele õigele merineitsile kohaselt on Liivandile südamelähedane teema ookeanide puhtus.

Juba üle 15 aasta monolestaga ujunud eestlannast Merle Liivandist sai n-ö merineitsi 2014. aastal. Silmapaistvate rekordite püstitamise kõrval on talle südamelähedased teemad kliimamuutus ja ookeanide puhtus. Seega ei ole üllatav, et teda kutsutakse nüüd koguni öko-merineitsiks.

Kirglikult Florida randu ja veekogusid koristav Liivand on ookeanide ja veekogude puhtuse üle muret tundnud juba pikalt. «Julgen öelda, et prügi on nii palju, et lõppu ei tule. Päevas kuskil 30 kilogrammi korjan kindlasti,» rääkis Liivand möödunud aasta sügisel Elu24-le. Koroonaviiruse pandeemiaga on olukord läinud halvemaks. «Enne koristasin päevas kuus kotti, nüüd 20 kotti päevas.»