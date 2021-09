«Ma tegelikult isegi ei ole Ruuben Kaalepit kunagi päriselus näinud. Ma ei tea näiteks, mis moodi ta kõnnib või… Olen näinud temast fotosid, aga nende fotode järgi ei ole nagu väga mingit šnitti võtta. Ega ma väga otseselt Ruuben Kaalepit ei kehasta ka. Rohkem on see üleüldine EKRE ja šovinism ja fašism - sellised asjad, mida ma maha teen. Need ei ole ainult Kaalepi spetsialiteet,» ütleb möödunud aastal Baltikumi drag king'iks valitud eestlane Eeben Früülep.