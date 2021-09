Terviseametist lahkunud Üllar Lanno: see tuli kolleegidele šokina

Terviseameti juhi kohalt tagasi astunud Üllar Lanno tõdes, et lahkumise mõtted käisid tal peast ka juba varem läbi, ent kindel otsus sündis esmaspäeval. «Täna oli siis hommikul see moment, kus sain aru, et minu inimesed on teinud kõik endast oleneva, selleks, et see olukord oleks nii hea, kui ta on,» sõnas Lanno.