Rootsi peab kolme ISISe naist julgeolekuohuks

Süüria Kurdistani võimude teatel on neil naistel seos terroriorganisatsiooniga Islamiriik, mistõttu pidid nad lahkuma Süürias asuvast Ain Issa põgenikelaagrist, teatab dn.se.

Kurdi võimud saatsid Rootsi välisministeeriumile kirja, milles teatasid, et saadavad Rootsi kodakondsusega naised välja, kuna nad on ohuks. Nendega koos reisib kuus last.