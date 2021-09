Vaata sõrmust! USA presidendi Joe Bideni lapselaps kihlus

27-aastane Naomi Biden teatas 4. septembril sotsiaalmeedia vahendusel, et kihlus 24-aastase Peter Nealiga . Naomi on USA presidendi poja Hunter Bideni ja tema eksabikaasa Kathleen Buhle'i vanim tütar.

«Igavesti,» kirjutas Naomi postituses, mida saatis valge süda. Kaunil jäädvustusel, mida jagas sotsiaalmeedias ka Peter, näitas naine säravat kihlasõrmust. Postituse kommentaariumis valati paarike üle südamlike õnnesoovidega, millest üks armsam kui teine. «Ma ei tea sind, aga palju-palju õnne!» sõnas üks. «Palju õnne, see on imeline, et oled leidnud oma hingesugulase!» kirjutas teine.