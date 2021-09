Kate Hudsoni peokleit pani poja ahhetama: ema, sul on kolm last

78. Veneetsia filmifestival avati 1. septembril ja see kestab 11. septembrini. Kohal on filmimaailma koorekiht ning näitlejannad on punase vaiba jaoks leidnud kõige glamuursemad kleidid.

Ka USA näitlejanna Kate Hudson ei hoidnud tagasi ning valis filmi «Mona Lisa and the Blood Moon» esilinastuseks eriti lummava kleidi. Hudson on selles filmis peaosas ning punasele vaibale astus ta punase kleidiga, mis paistis kohati läbi.

Kate Hudson filmi «Mona Lisa And The Blood Moon» esilinastusel. FOTO: Laurent Laurent Vu/sipa/Scanpix

Pilkupüüdev kleit polnud aga Hudsoni ainus julge rõivavalik Veneetsia filmifestivalil. Näitlejanna jagas Instagramis, et õhtu lõpuks oli ta selga tõmmanud hoopis musta kleidi, mis jättis kujutlusvõimele veelgi vähem ruumi.

«Enne, kui kodust lahkud, vaata peeglisse ja võta endalt üks aksessuaar vähemaks,» tsiteeris Hudson tuntud moeloojat Coco Chaneli. Näitlejanna lisas naljatades, et ta valis selleks «aksessuaariks» kanga.

Foto sellest õhtust on vähem kui ööpäevaga saanud juba ligi 800 000 meeldimist ning on paljude arvates vapustav. «Võrratu!» kirjutas näitlejanna Elle Fanning. Paljud suutsid kleidi peale öelda vaid «vau».

Hudsoni vend oli aga nähtust vist veidi šokeeritud. «See ei meeldi mulle ikka ÜLDSE,» kirjutas Oliver Hudson oma õe instapildi alla.

Kuid Oliver ei olnud ainus pereliige, kes paljastavat kleiti kommenteeris. Näitlejanna 17-aastane poeg Ryder Robison jättis ema Instagrami postituse alla järgmise kommentaari: «Ema, Coco Chanelil ei olnud kolme last...»

Hudsonil on lisaks 17-aastasele Ryderile ka üheksa-aastane poeg Bingham ning kaheaastane tütar Rani. Hudsoni vanima lapse isa on muusik Chris Robbinson (kunagisest rokkbändist The Black Crowes) ja noorima poja isa on muusik Matt Bellamy (rokkbändist Muse).