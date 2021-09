Üle 20 aasta «Seitsmeseid» juhtinud Sirje Eesmaa ei jätka uudisteankruna

«Sirje kuulub TV3 eetristaaride kullafondi ja on rõõmustanud vaatajaid uudisteankruna TV3 sünnist alates. Meil on väga hea meel, et juba õige pea saame teda lisaks «Seitsmeste» meeleolukatele elustiililugudele näha ka uues rollis oma saadet juhtimas. See on uudis, mis rõõmustab nii vaatajaid kui ka meid endid, sest Sirje on hinnatud teleprofessionaal, kelle pühendumus, töökus, asjatundlikkus ning soojus on see, miks teda armastatakse,» kommenteerib muudatust TV3 Grupi Eesti tegevjuht Signe Suur. Nagu selgub, teeb Eesmaa ka edaspidi «Seitsmestesse» «elustiililugusid», küll aga ei juhi saadet.