Menuka bändi Girls Aloud liige Sarah Harding avaldas mullu augustis, et põeb rinnavähki, mis on levinud ka teistesse kehaosadesse.

Tänavu märtsis ilmunud elulooraamatus «Hear Me Out» tõdes lauljatar, et arst ütles, et saabuvad jõulud on talle ilmselt viimased. «Ma ei taha täpset prognoosi. Ma ei tea, miks keegi seda peaks tahtma. Mugavus ja võimalikult valuvaba olemine on minu jaoks praegu oluline. Tahan elada ja nautida iga sekundit oma elust, olgu see nii pikk kui tahes.»