Märt Avandi tütar märkas isa kiilanemist: sul on siin auk!

Märt Avandi ja stenarist Paul Piigi koostöös jõuab peagi lavale stand-up-etendus Märdi elust. Paul usub, et inimesele õiglase hinnangu andmiseks tuleb temaga isiklikult vestelda. «Väga tihti tekivad eelarvamused või pettekujutelmad,» räägib ta.

«Hakkasin Märdilt küsima kõiki elementaarseid küsimusi: mis on sinu hirmud, nõrkused, tugevused?» Paul jõudis siis toredale järeldusele, et Märt on iseendast väga teadlik. «Ta on nii aus, et psühholoog ütleks, et mõned asjad jäävad minu ja Märdi vahele.»

Paul tunnistab ka, et Märdil on väga hea oskus enda üle naerda, mispeale Märt lisab, et iseenda üle naermine on väga vabastav ja teraapiline kogemus. «Nii mulle ja ma loodan, et publikule ka. Äratundmishetki peaks olema kamaluga.»

Intervjuude ja kohtumiste ajal naersid Märt ja Paul kõige rohkem siis, kui teemad olid tõsisemad. «Surm, alkoholism, kiilanemine, minu «kuldsed käed», solvumine, kadedus,» loetleb Märt naerdes.

«Ma vaatan, et su juuksed on ikkagi üsna hõredad,» kommenteerib saatejuht Anu Välba. «On, on! Ma tean, kurat!» vastab näitleja naerma puhkedes. «Ma ei tea... see ei ole geneetiline, sest minu isa ei kiilanenud üldse. Mis asja me räägime sellest nii kaua?» küsib ta naljatades.

«Kui sa oma elus oled mingisuguse etapi läbi elanud, mis on sind hirmsasti häirinud, on haiget teinud ning tekitanud hirme ja ebakindlust. Kiilanemist põdesin oma elus ühel perioodil raskelt,» räägib Märt, et kiilanemist märkas ka tema enda tütar. «Istus mul kukil ja ütles: «Issi, sul on siin auk ja mulle tundub, et see läheb suuremaks.»»