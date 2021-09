USA näitleja Mark Wahlbergi jaoks on tema tütre sünnipäevad olnud alati kibedalt magusad

«Palju õnne mu kallis Ella!» alustas Wahlber pildi all olevat kirja, lisades, kui uhke ta tütre üle on. Veel lisab ta, et tegemist on tema jaoks ühe kibedalt magusa päevaga ning postituse teiselt pildilt võib leida meest kallistamas oma õde 1990-ndate paiku.