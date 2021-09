Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Alles hiljuti kirjutasime sellest, kuidas muinastulede öö kontserdile voorinud rahvas pidi pettuma, sest mingit üritust nad nautida ei saanudki. Kümned, kui mitte sajad huvilised said ürituse ärajäämisest teada alles kohapeal, sest olid tulnud sinna Facebookis reklaamitud ürituse tõttu. Selle ürituse oli veebiplatvormil loonud libakonto.

Nüüd tundub, et sarnane saatus on tabanud inimesi, kes soovisid külastada Luige maaelu näituslaata. Üks Elu24 toimetusega rääkinud tallinlane sõitis Luige näitusteväljakule, ent jäi pika ninaga. «Läksime siis kohale ja kõik oli tühi. Ei olnudki midagi. Tavaline Luige oli, nagu ikka,» kirjeldab mees. «Meil pidid sõbrad ka tulema, nemad õnneks olid veel kodus ja ei olnud sõitu alustanud. Helistasime siis neile, et ärgu tulgu.»