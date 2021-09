Hiina valitsuse plaan meelelahutustööstust ja kuulsuste fännikultuuri piirata sai alguse sellest, et riigis on lühikese ajaga päevavalgele tulnud mitmed ahistamisjuhtumid. Lõpliku tõuke andis Kanada kodakondsusega ja Hiina päritolu laulja Kris Wu (30) skandaal. Wu kuulus kunagi K-popi gruppi EXO ja on Hiinas populaarne artist, kellel oli enne skandaali mitmeid lepinguid tuntud moebrändidega.