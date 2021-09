VIDEO ⟩ Kas oled kuulnud tulevase presidendi kunagist kantrihitti?

«Muusiku leib on tore,» muheles Alar Karis vastu. «Olin siis nooremteadur ja nooremteaduri palk on täpselt nii suur, kui ta oli. Aga muusikule maksti hästi,» tunnistas ta.

«Tuli kolmapäeviti proovi teha, et reedel-laupäeval-pühapäeval pilli mängida ja selle eest perele leib lauale tuua,» tõdes Karis. «Samas muusika tegemine on lust ja rõõm. Ma arvan, et iga inimene peaks sellega kokku puutuma,» märkis tulevane president.