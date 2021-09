Seetõttu on Sajjalil järel vaid nii-öelda tagavarakontod, millel on postitusi ja jälgijaid vähem: Instagramis 20 000, TikTokis 57 000. Tüdruku populaarseimat TikToki videot on vaadatud 2,9 miljonit korda ja sealgi esineb toona 17-aastane Sajjal napis riides. «Ta ütles, et ta lemmikvärv on roosa, nii et ajasin ta jaoks jalad laiali,» on tüdruk video peale inglise keeles kirjutanud.