NASA täpsustas, kas asteroid Bennu võib 22. sajandil Maad tabada

Astrofüüsikud arvasid pärast selle Apollo-tüüpi asteroidi avastamist, et Bennu võib Maaga kokku põrgata millalgi ajavahemikul 2135 – 2199 ja tõenäosus on 1:2700, teatab livescience.com.

NASA uuris kosmosesondi OSIRIS-Rex abil Bennut üle kahe aasta ja saadi info, mille põhjal tehti uued arvutimudelid ja hinnangud, kui suur on tõenäosus, et see astroid meie planeedile ohtlik on.