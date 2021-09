Tumeaine mõju tavalisele ainele on aga märgatav gravitatsiooni ja nõrga vastasmõju kaudu. Universumi galaktikad pöörlevad kiiremini, kui nende nähtav aine eeldaks. Seega saab oletada, et seal on ka tumeaine käsi mängus. Tumeaine olemasolu on teada ka seetõttu, et galaktikaparvede massid on suuremad, kui nende heleduse põhjal peaks olema, kirjutab theguardian.com.