Inimese Disaini süsteem on ühtne süntees astroloogiast, I Chingist, kabalistlikust «elupuust» ja hinduistlikust tšakrasüsteemist. Kõik on alguse saanud ühest allikast ning Inimese Disain on need erinevad vaimse tarkuse vormid taas uuesti kokku üheks liitnud.