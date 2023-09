Kaja Kallas ja Arvo Hallik on nautinud abieluõnne alates 2018. aastast. Kuidas aga peegeldavad planeedid nendevahelist suhet - mis on neid kokku toonud ja sidunud?

14. septembril möödus viis aastat päevast, mil Kaja Kallas ja Arvo Hallik abiellusid, kuid nende suhe sai alguse juba 2016. aastal. Kaja elus on see järjekorras kolmas abielu ning ehk on õigustaustaga naise jaoks omal kohal ütlus «kolm on kohtuseadus».

Et aga näha taevaste peegelduste kaudu, kuidas need kaks partnerit teineteisega suhestuvad ning mida koosolles üksteises esile toovad, selleks võrdleme kummagi sünnikaarte. Arvo on öelnud, et Kaja on tema unistuste naine, ning Kaja on näinud Arvos ideaalset meest. Kas sünastria paljastab, miks nad teineteise suhtes niimoodi tunnevad?