Selleks uurime sünastriat ehk võrdleme kummagi sünnikaarti, mis näitab, kuidas partnerid teineteisele mõjuvad ning mida üksteises esile toovad. Tuleb pidada meeles, et ega planeediseisud ühtegi suhet ei lõhu ega loo, küll aga peegeldavad need, mis kahe inimese vahel on toimumas ja mis neid üksteise poole tõmbab.