Kui Briti peaministrile öeldakse, et «Londoni sild on langenud», siis on juhtunud just see

Suurbritannias on ka vabariiklasi, kelle sõnul on monarhia igand, millest tuleks loobuda. Charlesi kroonimist võib kiirendada asjaolu, et vabariiklased ei saaks liiga palju sõna ja tähelepanu ajal, kui üks monarh on lahkunud ja teine ei ole veel kroonitud.

Elizabeth II on suutnud hoida monarhiat tasakaalus ja populaarsena hoolimata asjaolust, et pärast prints Charlesi ja printsess Diana lahutust 1996 kahanes rahva toetus kuningakojale märgatavalt.

Ka Elizabeth II lapselaps prints Harry ja ta ameeriklasest abikaasa, Sussexi hertsoginna Meghan on olnud üsna skandaalsed ning kritiseerinud Briti õukonda.

Samas on ebatõenäoline, et valitseja vahetumine lammutaks päeva pealt monarhia.

Kuningakoja ekspertide sõnul ei pruugi saada Charlesist populaarset kuningat. Arvatakse, et ta ei võida brittide südameid nagu ta ema kuninganna Elizabeth II, ta endine naine printsess Diana ning ta pojad prints William ja prints Harry.

Prints Charles (vasakul) ja prints William 2019. aasta detsembris Kensingtoni palee aias Foto: /AP/Scanpix

Prints Charlesi praegune abikaasa on Cornwalli hertsoginna Camilla, paar abiellus 8. aprillil 2005. Brittide jaoks on Camilla naine, kes lõhkus prints Charlesi ja printsess Diana abielu.

«Prints Charles on olnud kogu aeg nagu must lammas. Nii kuninganna kui prints Philip arvavad, et Charles on lootusetu, kuna ta on suur raiskaja ega viitsi midagi uut õppida,» sõnas kuninganna õuedaam ja sõber Margaret Rhodes.