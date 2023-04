MUNADEPÜHA SALADUSED ⟩ Mis on lihavõtetel pistmist Veenuse ja naudingutega?

Nii nagu kõik suuremad pühad, on ka Lihavõtted ajastatud ikka meie taevakehade liikumise järgi. Lihavõtte pühapäev on pandud paika n-ö paganliku päikesekalendri järgi, mistõttu see leiab aset alati pühapäeval pärast kevadisele pööripäevale järgnenud täiskuud ning muutub iga aasta sõltuvalt kuufaasi ajastusest. See on iga-aastane täiskuu Kaaludes, mida valitseb Veenus. Seega on kevadine ärkamine ja Veenuse tsüklilised faasid siin väga olulised.