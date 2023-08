ARHIIV ⟩ Tuntud eestlased Ita Everist: helistasin ja lootsin, et ta ei vasta

Täna, 9. augustil suri legendaarne näitleja Ita Ever. Paar aastat tagasi tähistas armastatud näitlejanna oma 90 aasta juubelit, mille puhul soovisid talle sotsiaalmeedia vahendusel mitmed tuntud eestlased õnne ning nii mõnigi lisas oma õnnesoovile juurde ühe südamliku mälestuse Itast.

Taasavaldame selle 2021. aasta 1. aprillil avaldatud loo.

Eesti menuseriaali «ENSV» stsenarist Gert Kiiler õnnesoov oli järgmine: «Olen siiamaale veendunud, et üks õnnelikumaid hetki «ENSVd»» tehes oli, kui sain kinnituse, et Ita Ever on nõus kehastama sarjas baarmen Illari mammat.

Õnne ja rohkelt-rohkelt tervist igihaljale Itale juubeli puhul!»

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles postitas oma õnnesoovid Facebooki koos vahva looga 2019. aastast.

«Detsember 2019. Jaanuaris toimuvale Spordiaasta Tähtede Galal võiks «Kristjani» üleandja olla keegi väljastpoolt sporti. Leiame, et Ita Ever oleks briljantne lahendus. Helistan Draamateatri direktor Rein Ojale ja palun küsida, kas Ita Ever saaks seda teha. Rein annab teada, et Ita ei anna talle vastust ja hoopis ootab mu kõnet.

«Kogu lapsepõlv jooksis silmade eest läbi, kõik noorpõlve TV ja laval nähtud sarjad ja teatritükid, raadioteater ning jutusaated.» - Siim Sukles