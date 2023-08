ARHIIV ⟩ Hooldekodus Ita Everit külastanud Anne Veesaar: ta ütles, et olen ka imelikuks läinud

Režissöör Toomas Kirss ja näitleja Anne Veesaar astusid Ita Everi juubeli eel üles saates «Ringvaade» ning neil jagus näitlejanna kohta vaid ülistavaid sõnu.

Toomas Kirss kinnitas, et Ita Ever on naine, kes oma elukutset armastab. «Tema puhul on selline geniaalne asi, et ta ei tee vahet, et see on nüüd teater ja too on miski, millest me räägime ülivõrdes. Ta pole kunagi midagi haltuurana võtnud. Kui ta midagi tegi, siis ta tegi seda igal pool ja täiega! Kui ta midagi vastu võttis, siis ta tegi selle lõpuni, mitte nii, et teen natuke ja siis on küll,» rääkis Kirss.

«Ta ongi armas inimene, soe! Öeldakse, et iga inimesega ei lähe luurele, aga tema on see inimene, kellega võib alati luurele minna,» lisas režissöör.

Maagiline leedi armastab nalja

Anne Veesaare sõnul on Ita Ever maagiline, kuna ta on igas rollis nii usutav. «Ma jään kõike uskuma, mida ta teeb.»

Ita Ever 2011. aasta märtsis. Foto: Liis Treimann

Veesaar sai möödunud nädalavahetusel privileegi juubilariga kohtuda. «Ega see külaskäik ei ole niisama, et igaüks muudkui sisse marsib. Minul oli eriluba pansionaadi juhatajalt ja omakorda telefonikõne Itaga, et kas ma tohin teda külastada,» ütles näitleja. «Ta võttis mu vastu ja tegi kohe nalja,» lisas Veesaar.