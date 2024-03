Marss sünnikaardis kirjeldab, mis meid motiveerib, tegudele tõukab ja meis kirge äratab. See näitab, kuidas ja mille nimel me elus võitleme – see on meesenergia meie kõigi sees. Aga naiste sünnikaardis näitab see lisaks, mis neil mehe suhtes füüsilist külgetõmmet tekitab.