Reuters kirjutab, et eestlaste jaoks hästi tuntud Starshipi pakirobotid rabavad tööd teha Inglismaal Milton Keynesi linnas, kus koroonakriis on elanikud tuppa lukustanud.

Reuters avaldas täna artikli Inglismaa linnast Milton Keynesist, kus pakirobotite populaarsus on koroonapuhangu algusest saati tuntavalt tõusnud.

«Robotid, mis on jämedalt täiskasvanu põlve kõrgused ja näevad välja nagu siledad valged plastkarbid kuue musta ratta peal, on linnas, kus nad on toidukaupasid koju toimetanud üle kahe aasta, juba tuttav nähtus,» kirjutas Reuters.

Starshipi pakirobotid Inglismaal Milton Keynesis koroonakriisi ajal. FOTO: Reuters/ScanPix

23. märtsil kehtestati Suurbritannias aga karmid liikumispiirangud, mistõttu on pakirobotid teinud viimasel kuul rohkem tööd kui kunagi varem. Starship on otsustanud toetada riikliku tervishoiusüsteemi töötajaid ning nende ostud tasuta koju toimetada. Ka üldine nõudlus on suurenenud.

«Praegu pakume tasuta kojuvedu kõigile selle kogukonna tervishoiutöötajatele,» rääkis Starshipi esindaja Henry Harris-Burland. «Me tahame väga stressirohkel ajal nende elu natukenegi lihtsamaks muuta. Paljud neist teevad 80-tunniseid töönädalaid ja neil pole aega, et toidupoodi minna, nii et nad kasutavad ostlemiseks meie roboteid. Meil on au olla osa sellest lahendusest,» ütles ta.

Reutersi teatel on robotid piisavalt tugevad, et kanda mitut kotitäit sisseoste. Kolme nädalaga on Milton Keynesis pakirobotite arv kahekordistunud.

«Me anname endast parima, et võimalikult kiiresti seda teenust enamate inimesteni viia, eriti praegusel olulisel ajal,» lisas Harris-Burland.

Kuu aega tagasi kirjutas Postimees, et Starship pidi koroonalaine tõttu koondama Tallinna kontoris töötajaid. Asi on selles, et USA ülikoolilinnakutes, kus robotid muidu peamiselt sõidavad, on õppetöö peatatud, paljud tudengid koju sõitnud ning töö seisab.

Starship Technologies on rahvusvaheline ettevõte, mille arendustööd tehakse Tallinnas. Ettevõtte asutasid 2014. aastal Skype'i asutajatena tuntud Ahti Heinla ja Janus Friis. Starshipi peakontor asub Suurbritannias Londonis.