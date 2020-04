Robert Linna avaldas, kellega ta tegelikult pidi lava jagama: ta otsustas, et praegu pole õige aeg

«Mulle helistati umbes kaks nädalat tagasi ja küsiti, et kas sina ja sinu kallis isa oleksite nõus tulema Eesti Muusika LIVE'ile mängima,» meenutas Robert Linna.

Kuigi esialgu olid Linnad pakkumisega nõus, otsustas Ivo möödunud nädala lõpus, et ei hakka ikkagi tervisega riskima ja kontserdi jaoks stuudiosse tulema. «Täiesti mõistetavalt olukorra keerulisusest otsustas mu isa, et tema jaoks ei ole see praegu ikkagi õige aeg tulla,» selgitas Robert Linna.

See tähendas, et Ivo Linnale oli vaja leida asendaja. «Esimene inimene, kellele ma helistasin, oli Marten. Ma võiks öelda, et petab ära,» viskas noorem Linna nalja. Nii Linna kui Kuningas olid olnud pikalt perega maal ning nende maakohad on üsna lähestikku.

Eesti Muusika LIVE: Robert Linna ja Marten Kuningas. FOTO: Madis Veltman

«Mul on siiralt hea meel, et me saime kokku,» rõõmustas Linna.

«See ei jää viimaseks korraks,» lubas Kuningas.

Robert Linna pühendas isale kontserdi lõpulaulu «Kohtume taas». Tegemist on kaveriga inglise laulukirjutajate Ross Parkeri ja Hughie Charlesi palast «We'll Meet Again», millele on eestikeelsed sõnad kirjutanud Heldur Karmo.

Ivo Linna rääkis kuu alguses «Reporterile», et on naisega Tallinna korteris ning võtab kriisi tõsiselt. «Mõned mehepojad arvavad, et ega see viirus mulle küll külge ei tule ja käitun nii nagu tahan. Selles mõttes on kurb, et inimesed toovad oma egole ohvriks teiste inimeste tervise ka,» rääkis Linna, kes käib ise poes maski ja kaitseprillidega.