Kaisa Abner lajatas kuuma pesupildiga: eelistan iga kell ilusat tagumikku ilusale ajule

Abner kirjutas: «Ma peaks siia vist lisama mingi eriliselt sügavamõttelise kuskilt rotti pandud tsitaadi, soovituslikult midagi naise kohta, kes on räigelt enesekindel või just ennast leidnud või miks mitte umbes midagi sellist, et ärge hinnake raamatut kaante järgi, vihjates, et ma tegelikult olen rohkem kui ainult blond ja minus on rohkem kui füüsiline keha, aga mina ei viitsi sellist mäda ajada. Kamoon, pildil on palja tagumikuga naine. Kui ta ei tahaks ennast näidata, siis palun tõmmaku püksid jalga. Aga vot ei tõmba.»