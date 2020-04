Poeg varastas dementselt emalt 156 000 naela ja mängis kogu raha aktsiaturgudel maha

Asi tuli välja siis, kui Nora kaks tütart, kes kumbki oleksid pidanud testamendi järgi pärima emalt 46 800 naela , said teada, et pärandusest ei ole enam pennigi järgi. Pärandusest jäid ilma ka Nora lapselapsed.

Watsoni sõnul on juhtunu perekonna lahutanud ning õed on oma vennas pettunud.

Potter on varasemalt süüdi mõistetud kasupettuses , kui ta nõudis omavalitsuselt hooldajatoetust, et oma ema eest hoolt kanda. Tegelikult avastasid aga ametnikud hiljem, et mehe kontol oli suur summa emale kuulunud rahast, mis keelas tal omavalitsuselt toetust küsida.

«On õnn, et teie ema suri teie valet teadmata, kuid see on põhjustanud teie õdedele ahastuse ja sellest tulenevalt valu teistele pereliikmetele. See oli kõrge usalduse ja vastutuse rikkumine,» ütles kohtunik.