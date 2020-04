Boris Johnsonit ravinud Portugali meedik: veetsin tema kõrval kolm ööd

29-aastasest Luís Pitarmast on Portugali meedias saanud viimasel ajal kangelane, sest mees kuulus Suurbritannia peaministrit Boriss Johnsonit koroonaviirusest terveks ravinud meeskonna hulka. Meedikuna töötav Pitarmas oli üks kahest meditsiiniõest, kes Jonhsoniga pidevalt kokku puutus, vahendas Portugal Resident.

Pitarmas on St Thomase haiglas, kus Johnson ravil viibis, töötanud ligi neli aastat.

«Ma vahetasin enne öövalvet just riideid, kui ülemus tuli ja ütles, et peaminister tuleb intensiivraviosakonda. Mind valiti tema eest hoolitsema, sest nad olid kindlad, et saan olukorraga hästi hakkama,» alustas Pitarmas.

Mehe sõnul oli ta alguses väga närvis, sest kohe oli tulemas ju peaminister.

«Vastutus, mis mulle anti, oli üsna suur. Ma ei teadnud tegelikult, kuidas tema poole pöörduda, kas ma peaksin teda kutsuma Borisiks, härra Johnsoniks või peaministriks,» seletas Pitarmas ja lisas, et seepeale rahustas teda ülemus, kes ütles, et tuleb olla lihtsalt samasugune nagu kõigi teiste patsientidega.

Juba hetk hiljem kohtuski Pitarmas peaministriga.

«Ma küsisin, kuidas ta tahaks, et tema poole pöördutaks, ja ta ütles, et me kutsuksime teda Borisiks. See muutis mind vähem närviliseks, sest ta võttis ära igasuguse formaalsuse. Ta tahtis, et tema eest hoolitsetaks nagu iga teise inimese eest, rääkis Pitarmas.

Luisi ülesandeks oli peaministri tervisliku seisundi hindamine ja temaga tegeleva meeskonna töö selgitamine Briti tähtsamale poliitikule.

«Teadmine, et hoolitsesin peaministri eest, oli üsna kummaline, sest ma pole kunagi varem hoolitsenud kellegi kõrgel positsioonil oleva inimese eest,» sõnas Pitarmas ja lisas, et püüdis siiski koguaeg peministrisse suhtuda nagu tavalisse inimesse.

«Olin tema kõrval kolm ööd, kui ta intensiivraviosakonnas oli. Me vestlesime mõned korrad. Sealhulgas rääkisime ka sellest, kust mina pärit olen. Ma rääkisin talle, kuidas ma unistasin töötamisest St Thomase haiglas alates oma esimesest koolipäevast, mis oli 2009. aastal Portugalis,» kirjeldas Pitarmas.

Meediku sõnul kiitis peaminister teda hea töö eest ja ütles, et talle avaldas muljet portugaallase sihikindlus.

Pitarmase sõnul oli tal väga hea meel, et peaminister tänas teda isiklikult enne intensiivravilt lahkumist.

«Ta tänas mind oma elu päästmise eest. Tundsin ülimat uhkust selle üle, et keegi selline inimene tunnustas tehtud töö kvaliteeti. Jäin tema sõnadega väga rahule, ta oli väga lahke,» meenutas Pitarmas.

Portugaallane loodab, et tal õnnestub ühel päeval, kui peaminister on täielikult taastunud, temaga veel kohtuda.

Pitarmase sõnul liigutas teda ka väga videosõnum, kus peaminister koos oma kolleegi Jenny McGeega St Thomase haigla töötajatele tänu avaldas.

«Mul pole sõnu kirjeldamaks, kuidas ma end seda vaadates tundsin. See tegi mind üsna emotsionaalseks. Ma olin tõesti üllatunud ja õnnelik. Ma ei uskunud kunagi, et mind niimoodi esile tõstetakse. Peaministri sõnum tuli tõesti tema südamest. See oli kõige ausam sõnum, mida ma kunagi näinud olen,» kirjeldas Pitarmas.

Mõni tund hiljem võttis Pitarmasega ühendust ka Portugali president Marcelo Rebelo de Sousa, kes avaldas samuti mehele tänu tehtud töö eest.

«See oli üsna sürreaalne, kuid olin tema kõne üle väga uhke. Ta oli tänulik selle eest, mida ma tegin ja tänas mind meditsiiniõeks olemise ning riigi esindamise eest,» seletas Pitarmas.

Portugali riigipea kutsus Pitarmase ka endale presidendilossi külla, kui mees järgmisel korral Portugali sõidab.

«See, et peaminister ja Portugali president tänasid mind paari tunni jooksul, oli hämmastav, ma ei suutnud tegelikult toimuvat uskuda. Ilmselt olen nüüd Portugalis kuulsus! On tore, et sealsed medõed saavad rohkem tunnustust,» oli mees tänulik.

«Arvan, et koroonaviiruse puhanguga võitlemisel on meil veel pikk tee minna, kuid näib, et liigume õiges suunas,» lõpetas Pitarmas.

Boris Johnson viidi 5. aprillil püsivate sümptomite tõttu Londonis asuvasse St Thomase haiglasse, kuid järgmisel päeval mehe tervis halvenes ning ta viidi intensiivi.