Maailmakuulsad muusikud ühinevad kolmepäevaseks virtuaalfestivaliks

PlayOn Fest lubab kolm päeva kestva otse-striimi vahendusel tuua kontsertelamuse järele janunevate muusikafännideni kõrgeproduktsioonilisi esinemisi maailma võimsamatest kontserdipaikadest. Projektis löövad muu hulgas kaasa näiteks Coachella, Sydney Opera House, Lollapalooza, Apollo Theater, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Red Rocks Amphitheater, Rock In Rio ja Global Citizen Festival.



Warner Music Groupi firmad on avanud oma varamud, et saaks ühekordseks otseülekandeks kogeda taas suurejoonelisi sõusid. Oodata on erakordseid ja haruldasi ülesvõtteid sellistest staaridest nagu Panic! At The Disco, Green Day, Paramore, Bruno Mars, Coldplay, Green Day, Cardi B, Ed Sheeran, Janelle Monáe, Twenty One Pilots, Lil Uzi Vert, David Guetta ja paljud teised. Oodata on ka Nipsey Hussle'i albumi “Victory Lap” meeldejäävat esitluskontserti.