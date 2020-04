Inglismaal on «koroonanudistide» arv jõhkralt tõusnud

Suurbritannia nudistide organisatsiooniga British Naturism liitujate arv on aprillis olnud rekordiline, vahendas Daily Star . Organisatsiooni teatel on uute registreerunute arv liikumispiirangute kehtestamisest saati 100 protsendi võrra tõusnud.

Naturistide organisatsiooni turundusjuhi Andrew Welchi arvates on koroonakriis tekitanud nudismi vastu uut huvi. «Olen kindel, et kui liikumispiiranguid vähendatakse, hakkab rohkem inimesi oma alastust välja viima, midagi uut proovima,» ütles Welch. Praegu saab nudismi praktiseerida ainult oma hoovis või rõdul.

Organisatsioon korraldab ka virtuaalseid üritusi, näiteks alastijoogat ja alasti «pubirallit». 2. mail toimub alasti aianduse päev. «Elu on liiga lühike, et piirata ennast aegunud reeglitega, mida kanda tohib (või mida ei tohi kanda). On tähtsamaidki asju, mille pärast muretseda,» ütles Welch.