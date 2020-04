Kaks kuud tagasi Wuhanis salapäraselt kaduma läinud ajakirjanik ilmus välja

Nüüd on Zehua taas välja ilmunud ning räägib, et ta viidi kohalikku politseijaoskonda, kuna teda kahtlustati avaliku korra rikkumises, vahendas The Guardian. Süüdistust ta siiski ei saanud, kuid paigutati sundkarantiini, kuna oli politsei sõnul käinud «tundlikes epideemilistes piirkondades». Nimelt oli Zehua intervjueerinud haigestunuid.