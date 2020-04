Kas juba lähitulevikus on lennureisijatel kaitsekuppel?

Üks asi, mis kindlasti muutub, on lendamine, sest inimesed on lennukis tihedalt koos ja nad vajavad kaitsevahendit, teatab iltalehti.fi.

Lennufirmad on seni võistelnud, kui palju inimesi saab mahutada lennukisse, eelkõige turistiklassi. Mida rohkem inimesi on lennukis ja transporditakse, seda odavamad on lennupiletid ning lennufirmad loodavad, et see on nii ka pärast koroonapandeemiat.