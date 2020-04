Koroonakarantiin viis 17-aastase tüdruku traagilise lõpuni

17-aastane Beth Palmer leiti märtsi lõpus oma kodust surnuna, paar päeva pärast seda, kui Suurbritannias kehtestati liikumispiirangud, vahendas ITV. Lauljakarjäärist unistanud tüdruku vanemad on veendunud, et koroonakriisita poleks nad tütart kaotanud.

«Mul pole kahtlustki, et liikumiskeeld mängis Bethi surmas peamist rolli,» ütles tüdruku isa Michael. «Ta ei saanud kolledžit lõpetada, ei saanud väljas käia ja sõpradega kohtuda. Tema jaoks tundus see kolmekuune keeld kui 300 aastat. Sellest sai kinnisidee,» rääkis isa.

Bethi vanemate sõnul polnud varem ühtki märki, et tüdrukul vaimse tervisega probleeme oleks, küll aga oli ta viimasel ajal väljendanud kurbust ja tüdimust, et ei saa sõpradega kohtuda ega koolis käia.

Pere loodab, et sellest loost on kasu teiste sarnaste juhtumite vältimiseks. «Kahju tunnistada, aga ma ei usu, et mu tütar selle tundega üksi oli. Arvan, et on veel teismelisi, kes tunnevad täpselt sama ja kardavad praegust olukorda, elumuutusi. Ma ei tahaks, et ükski teine pere peaks midagi sellist läbi elama,» ütles isa Michael.

Vanemate sõnul oli Beth imeline tütar, kirglik ja armastav. «Tal oli kõik, mille nimel elada. See on imeilusa elu raiskamine,» ütles Michael.

Beth õppis Manchesteris loomekolledžis ning oli kohalike seas laulja ja muusikuna juba mõnevõrra tuntud, kuna esines sageli pubides. Koolikaaslased ja õpetajad ütlesid ühises avalduses, et Beth oli erakordselt andekas õpilane, kes sai hästi läbi kõigiga, kes teda tundsid.

Pärast tüdruku surma on tema Instagrami üles pandud video, mida on vaadatud üle 50 000 korra. Vanemate sõnul pakub see veidi lohutust, et Bethi muusikaline pärand edasi elab.

Bethi perekond üritab ühisrahastuse abil algatada heategevusfondi, mille eesmärk on viia kolledžitesse ja ülikoolidesse vaimse tervise «esmaabi», et aidata raskustes tudengeid. Kogutud on juba üle 11 000 naela. Annetada saab siit.