Jää ragiseb: Valgevene hokiliiga mängijate seas levib koroona

Venemaa sait kirjutab, et klubi neli soomlasest leegionäri Joonas Hurri, Valtteri Hietanen, Sami Jekunen ja Timo Hiltunen on kõik haigestunud. Kõiki soomlasi testiti nädal tagasi Helsingi Vantaa lennujaamas, vahendab Iltalehti.

Hiljem selgus, et lisaks soomlastele on samast võistkonnast nakatunud veel Nikita Bastrõkin ja Viktor Moisjenko. Grodno klubi reservmeeskonna ja juunioride tiimis on tulnud teateid tervelt 17 nakatunust.