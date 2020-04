Koroonakriisi tõttu kuulsaks saanud Rootsi peaepidemioloog saab naistelt armastuskirju

Ülemaailmne koroonakriis on erinevates riikides teinud kuulsaks epidemioloogid ja viroloogid, kaasa arvatud Rootsis, kus on saanud kuulsaks peaepidemioloog Anders Tegnell, teatab iltalehti.fi.

Tegnelli sõnul ei ole haiguspuhangu tõttu mõtet riiki täiesti seisma panna, nagu on tehtud mujal Euroopas. Rootsis on kogu epideemia aja olnud koolid, firmad, ostukeskused, söögikohad ja teised paigad avatud ning enamik inimesi ei kanna näomaski.

Tegnell on seisukohal, et iga rootslane on piisavalt tark, et ennast ise hoida ja kaitsta.

Tegnell sai Rootsis tuntuks juba seagripiepideemia ajal, kuid nüüd on ta kõige populaarsem rootslane.

Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell andmas 9.aprillil meediale intervjuud FOTO: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Praegu 64-aastane arst töötas nooremas eas Maailma terviseorganisatsiooni WHO teenistuses Laoses ja Zaire’is, mis praegu on Kongo Demokraatlik Vabariik, tegeledes ebola viirushaigusse nakatunutega.

Ebola viirushaigus on koondnimetus peamiselt inimeste, kuid ka loomade väga nakkavate ja palavikuga kulgevate infektsioonhaiguste kohta, mida põhjustavad mitmed perekonda Ebolavirus liigitatud viiruseliigid.

Kogemused ebolaga andsid Tegnellile idee doktoriväitekirjaks ja temast sai epidemioloog.

Rootsi peaepidemioloog Tegnell on seisukohal, et riigi liigne kinnipanemine pigem soodustab koroonaviiruse levimist, mitte ei takista seda.

Rootsi võimud on koroonakriisi ajal võtnud Tegnelli soovitusi arvesse ning inimesed on saanud oma elu elada edasi tavapärasel viisil. Rootslaste arvates on riigi kehtestatud kerged piirangud piisavad ja neil ei ole kellelegi midagi ette heita.

Rootsi endine tervishoiuminister Maria Larsson soovitas valida Tegnelli aasta roostslaseks. Hüüdnime Tegenellis kandev epidemioloog on rahva seas populaarne ja ta karismaatilised intervjuud on rahvast rahustanud. Rootslased on jätkanud töötamist, ostlemist ja elu nautimist, hoides sellega riigi majandust püsti.

Tegnelli koroonaliini kiidetakse neis kodudes, kus keegi ei ole koronaviiruse nakkust saanud ega ole viirushaiguse Covid-19 tagajärjel elu kaotanud. Liikmeid kaotanud peredes ta nii populaarne ei ole.

Väljaande Expressen kolumnist Alex Schulman on mitmel korral kiitnud Tegnelli koroonastrateegiat ja peab seda ainuõigeks.

Väljaande Aftonbladet kolumnist Malin Wollin nokkis Tegnelli, nimetades teda Rootsi kõige kenamaks meheks.

Tegnelli ülemus, terviseameti juht Johan Carlson sõnas juba märtsi lõpul, et riigi peaepidemioloog saab iga päev sadu e-kirju naistelt, kes teatavad, et nad armastavad teda. Lisaks saadetakse Tegenellile pidevalt lilli, šokolaadi ja veini.

Tegenelli sekretär vaatab kirjad läbi ja vastab neile, millele on vaja vastata.

Tegnell on selles kuulsuslaviinis jäänud tagasihoidlikuks. «Mulle saadetakse palju armastuskirju, see on väga ebamugav ja mul on piinlik,» teatas Rootsi peaepidemioloog Tegnell leheküljele Corren antud intervjuus.