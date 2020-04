Raha koos? Kas ka eestlased saavad tennisemängijatele mõeldud abipaketist osa?

Teisipäeval teatas BBC Sport, et nelja suure slämmi turniiri korraldajad ja tennise kolm tähtsamat organisatsiooni ITF, ATP ja WTA on kokku pannud mitme miljoni eurose abipaketi. See on mõeldud koroonapandeemia tõttu sissetulekust täiesti ilma jäänud madalama edetabelikohaga profimängijatele.