Liina Tennosaar: isa oleks tahtnud, et tal oleks ilusate kuldsete lokkidega laps

Pere asus Liina välimuse muutmiseks igasuguseid imelikke eksperimente tegema – näiteks venitati tütart peast, et tal kael pikemaks kasvaks. «Kui ma poti peal istusin, siis memme, mu vanaema, venitas mind niimoodi – toetas põlvedega vastu õlgu ja siis tõmbas mind natukene peast,» naeris Tennosaar.



«Siis nad otsustasid, et mul on suur ja punnis naba ning see tuleb väikseks lõigata. Aga seda arstid keeldusid tegemast,» rääkis näitleja. «Nad kartsid ka, et mul tulevad lampjalad ja seetõttu käskisid nad mul kogu aeg käia paljajalu kruusa peal, mis oli hirmus valus.»



«Nad nagu tahtsid minust midagi ilusat ja teistsugust teha, mul on tunne,» mõtiskleb Liina. «Isa käskis mind kogu aeg kiilaks ajada, sest ta lootis, et mul hakkavad juuksed kasvama,» meenutas Tennosaar, kuidas ta kaks esimest aastat oma elust kiilakana veetis.